Мужчина облил краской здание Ведомства канцлера ФРГ в Берлине

76-летний мужчина облил красной краской здание Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине, его задержали. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила столичная полиция.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 7 апреля около 12:45 (13:45 мск — прим. «ВМ») в районе Тиргартен.

— После этого он развернул политический баннер. 40-летний спутник мужчины снимал происходящее на видео, — сказано в сообщении.

Уточняется, что на плакате содержалась надпись с обвинениями канцлера ФРГ Фридриха Мерца в нарушении международного права. В полиции добавили, что сотрудники федеральной и берлинской полиции установили личности мужчин, проводится расследование, передает ТАСС.

