Нетаньяху заявил, что прекращение огня с Ираном не касается Ливана

Временное прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает телеканал Sky News.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по проиранскому движению «Хезболла» в Ливане.

«Сегодня мы нанесли «Хезболле» самый сильный удар со времен операции с пейджерами», — сказал политик.

8 апреля в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. Там отметили, что атака длилась 10 минут.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Американский лидер также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против «Хезболлы», не попадает под эти условия. В израильской армии заявили о прекращении ударов по Ирану, но не по «Хезболле».

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в Израиле назвали перемирие с Ираном «небывалой катастрофой».