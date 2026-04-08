В России оценили заявление Пентагона о достижении всех целей в Иране

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн объявил, что американские силы достигли военных целей, определённых президентом Дональдом Трампом, в рамках 38‑дневной операции против Ирана. Об этом он сообщил на брифинге, добавив, что выполнение поставленных задач якобы обеспечит защиту интересов США на годы вперёд. Политолог Константин Калачёв в разговоре с Рамблером проанализировал заявление американского генерала и оценил перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт провёл параллель с операцией НАТО в Ливии.

Мне эти слова Кейна напоминают заявление одного генерала НАТО, который сказал когда‑то про операцию в Ливии, что, мол, мы достигли успеха наполовину. То есть военные выполнили поставленные задачи, а дело провалили политики. Убрали Каддафи, а дальше не смогли выстроить устойчивую систему власти, справиться с анархией. Константин Калачев Политолог, руководитель «Политической экспертной группы»

Калачёв признал, что формально военные задачи США могли быть выполнены: обозначенные для атак объекты подверглись массированным бомбардировкам и ракетным обстрелам. Однако, по его мнению, за громкими заявлениями может скрываться политическая неудача.

«Военные пытаются угодить Трампу… Это уловки и реверансы перед президентом США. Когда‑нибудь военные могут сказать: „Те приказы, которые нам отдавались, мы выполнили в полной мере. А что касается политических договорённостей и условий прекращения боевых действий — это уже дело не военных, а политиков“», — отметил эксперт.

Аналитик считает, что долгосрочные цели США вряд ли достигнуты. Иран, по его словам, продолжит ядерную и ракетную программы, а возможный ущерб военному потенциалу страны восстановим со временем. Калачев также указал на перспективу укрепления иранского режима в результате конфликта.

«Режим не только сохранился, он укрепился. К власти пришли более радикальные силы… Даже недовольные, наверное, сейчас, выбирая между КСИР и Трампом, выбирают КСИР как меньшее зло», — заявил он.

Говоря о перспективах возобновления боевых действий, Калачёв отметил нежелание Трампа идти на наземную операцию, которая могла бы для него кардинально изменить ситуацию.

«Трамп как огня боится наземной операции. Никаких других вариантов изменить ситуацию кардинальным образом нет… Локальные проблемы могут быть — например, связанные с иранскими прокси в Ливане или с хуситами. История не закрыта», — сказал он.

Специалист связал риторику и действия американской стороны с приближающимися промежуточными выборами в США.

«Выборы США приближаются. Трампу нужно подойти к ним с определённым результатом. Вести боевые действия, которые отразятся на жизни американских избирателей, на ценах на бензин и так далее, — это, во‑первых, сперва проиграть Конгресс, а во‑вторых, рано или поздно дойти до импичмента», - подчеркнул аналитик.

По словам эксперта, текущая ситуация может привести к формальным уступкам со стороны Ирана ради снятия санкций, в то время как реальные вопросы останутся нерешёнными, а основная нагрузка по сдерживанию Ирана перейдёт к Израилю и арабским монархиям ближневосточного региона.

Министр войны США Пит Хегсет ранее заявил, что Вашингтон не исключает проведение силовой акции по изъятию обогащенного иранского урана.