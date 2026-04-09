Пилот упал в кишащую крокодилами воду

В Австралии двухмоторный самолет разрушился при взлете. Об этом сообщает издание News.com.au.

После взлета самолет King Air, которым управлял 32-летний Томас Ниит, поднялся на 45 метров, а затем начал терять высоту и столкнулся с деревом. Поисковая операция затруднялась тем, что обломки самолета упали в воду, кишащую крокодилами. Спасти пилота не удалось.

Причины катастрофы пока не установлены. Специалисты изучат данные управления воздушным движением, метеорологическую информацию и оборудование, извлеченное с места крушения.

Ранее сообщалось, что пассажиры разбившегося в Колумбии самолета пережили 36 часов в кишащем крокодилами и змеями болоте. Позже выжившие рассказали, что видели поблизости кайманов, но хищники ни разу не приблизились — вероятно, из-за сильного запаха авиационного топлива.