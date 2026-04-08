В Индии будут бороться с наплывом мигрантов с помощью крокодилов

Власти Индии предпринимают жесткие меры для борьбы с мигрантами, незаконно проникающими через границу со стороны Бангладеш. В частности, они рассматривают установку так называемого «биологического барьера», пишет The Times.

По данным газеты, протяжённость границы Индии и Бангладеш составляет почти 4,1 тыс. км, около 850 км из них практически не охраняются.

Отсутствие погранпостов и заграждений, пояснили авторы статьи, обусловлено тем, что границу пересекают реки, они нередко выходят из берегов, затапливают большие территории.

Индийские пограничники с тем, чтобы отслеживать появление мигрантов, запускают беспилотники, устанавливают камеры ночного видения, но эти меры не помогают, уточнили обозреватели.

В итоге, в Пограничной службе безопасности (BSF) выступили с инициативой по запуску в проблемные водоемы ядовитых змей и крокодилов в значительных количествах.

Вместе с тем, полагают экологи, реализация этой идее нанесет вред природным системам, создаст угрозу жителям, проживающим вблизи границы.