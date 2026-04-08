Принц Уильям отказался присутствовать на пасхальной службе из‑за детей Эндрю

Наследник британского престола принц Уильям отказался присутствовать на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре, если туда пустят дочерей бывшего принца Эндрю — Беатрис и Евгению. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники. Король Карл III в итоге выполнил условие, и на службе детей Эндрю не было.

По данным издания, Уильям потребовал не приглашать племянниц, иначе бы сам не пришёл. Официально их отсутствие объяснили тем, что принцессы якобы сами отпросились у короля. Однако источники Daily Beast утверждают, что это было прямым следствием ультиматума.

По оценке газеты, за кулисами разворачивается противостояние двух подходов к будущему монархии. Карл III придерживается примирительной линии и стремится сохранить видимость семейного единства. Уильям, напротив, занимает более жёсткую позицию и ориентируется на общественное мнение. Пасхальный инцидент, по мнению издания, свидетельствует о том, что раскол между наследником и королём стал глубже.

Принц Эндрю, младший брат Карла III, уже несколько лет находится в центре сексуального скандала. Его обвиняли в насилии над несовершеннолетними, самое громкое дело — тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре. Она утверждала, что в 17 лет её заставили переспать с Эндрю. Чтобы избежать дачи показаний под присягой, принц согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала Эндрю отстранили от обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре он добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки осуждённого педофила Джеффри Эпштейна Эндрю был арестован. На фоне этого его дочери Беатрис и Евгения, хотя и сохранили титулы принцесс, фактически оказались в тени репутации отца. Уильям, стремящийся к безупречному имиджу монархии, последовательно дистанцируется от всей этой истории.