Первый корабль прошел через Ормузский пролив после начала перемирия

Первое судно прошло Ормузский пролив после того, как представители Вашингтона, Иерусалима и Тегерана договорились о двухнедельном прекращении огня. При этом, какому именно государству принадлежит этот корабль, не уточняется.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщил Telegram-канал гостелерадиокомпании IRIB.

— Первый корабль после перемирия прошел через Ормузский пролив, — говорится в публикации.

Президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить «целую цивилизацию» Ирана и заявлял, что «страна уже никогда не возродится», если ее правительство не подпишет сделку до 03:00 8 апреля. Но позднее он объявил о перемирии. Что известно о ситуации вокруг Ирана — в материале «Вечерней Москвы».

Глава Министерства войны США Пит Хегсет объяснил, что угроза президента США уничтожить иранскую цивилизацию была направлена на то, чтобы заставить власти Ирана начать переговоры. Он добавил, что атака американских и израильских войск на остров Харк преследовала ту же цель.

После заявления о перемирии биржевые цены на газ в Европе снизились на 18,5 процента и достигли 518,6 доллара за тысячу кубометров.