Россия отказалась извиняться перед США

Россия не намерена приносить извинения за наложенное вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.

Ранее Москва, Пекин и Париж заблокировали документ, призывавший государства к военному сопровождению коммерческих судов. Американская инициатива также требовала от Ирана немедленно прекратить нападения в акватории.

Зеленский обратился к России с внезапной просьбой

Опубликовав сообщение в социальной сети, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский обратился к России с призывом прекратить огонь.

Данное обращение прозвучало на фоне заключения перемирия между США и Ираном. По словам Зеленского, остановка боевых действий способна создать необходимые условия для будущих договоренностей. Украинский лидер также выразил поддержку прекращению огня в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.

В крушении F-15 в Иране увидели российский след

Американский истребитель F-15, который был сбит над Ираном, мог быть уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО) страны производства СССР или РФ.

Наличие российского следа в крушении военного самолета США предположил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин, передает ТАСС.

Трамп объявил о двухнедельном перемирии между Ираном и США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении двухнедельного перемирия между Ираном и Соединёнными Штатами, что, по его словам, стало важным шагом на пути к окончательному мирному соглашению.

"Причина в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке", — написал Трамп в своем обращении.

Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

1 апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели жесткий разговор за закрытыми дверями во время встречи в Кремле.

Об этом сообщает армянская газета Hraparak в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванные источники.

«После [публичной] встречи [в Кремле] Владимира Путина и Никола Пашиняна (...) по нашей информации, за закрытыми дверями состоялся еще более жесткий разговор», — сообщают журналисты.

Шеф Пентагона двумя словами описал состояние верховного лидера Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о тяжелом состоянии нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Об этом он рассказал во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

По словам Хегсета, Хаменеи «ранен и обезображен». Также шеф Пентагона заявил, что иранская промышленность фактически «сравнена с землей».

Раскрыта жуткая версия пропажи семьи Усольцевых

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги отправились в поход в горы Буратинка и Мальвинка 28 сентября 2025 года и исчезли. Спустя месяцы их следов так и не нашли, а поисковая операция стала самой масштабной в регионе за последнее время, передает aif.ru.

Экс-спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках, связал пропажу с нелегальными золотодобытчиками и браконьерами. По его словам, тайга в тех местах «кровью пролита», а люди здесь пропадали и раньше. Следов семьи не найдено до сих пор, а в машине Усольцевых не оказалось туристического снаряжения, зато была крупная сумма денег. Сами они были одеты легко, а их телефон в последний раз выходил на связь вечером в день исчезновения.

Журналисты раскрыли имя создателя биткоина

На этот раз создателем биткоина называют британского бизнесмена и программиста Адама Бэка — одного из самых влиятельных людей в криптосообществе, пишет The New York Times.

С 2008 года изобретателем биткоина считался некто Сатоши Накамото — то ли человек, то ли группа людей, опубликовавших манифест, описывающий устройство биткоина. После 2011 года эта виртуальная личность исчезла из публичного пространства. Выдвигались сотни версий, кто мог скрываться под псевдонимом Накамото: американский бизнесмен, канадский программист, финский социолог и даже ирландский студент.

Голую девушку с колото-резаными ранами нашли возле жилого дома в Москве

Следователи работают на месте обнаружения женского тела у жилого дома в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Девушка найдена 8 апреля на улице Лобачевского. У нее множественные колото-резаные раны. Проводится доследственная проверка по установлению обстоятельств произошедшего.

Изображение Иисуса на плащанице поставило ученых в тупик

Итальянский физик Паоло Ди Лаззаро потратил пять лет на попытки воспроизвести отпечаток тела, видимый на Туринской плащанице, пишет британский таблоид Daily Mail. Эта реликвия считается погребальным саваном, в который было завернуто тело Иисуса Христа после его смерти на кресте и воскресения; христиане верят, что на ткани остался его лик.

Исследователи направляли интенсивные импульсы ультрафиолетового света на чистую льняную ткань, аналогичную плащанице. Это привело к изменению химической структуры внешних волокон, окрасив их в бледно-желтый цвет.

