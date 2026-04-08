Шеф Пентагона объяснил угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию

Угроза президента США Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию была направлена на то, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Иран полностью понимает, что их способность производить, генерировать энергию для подпитки их террористического режима было в наших руках, в руках президента Трампа. Вот почему они сели за стол переговоров, он дал понять "мы можем забрать все это у вас". Такой тип угрозы заставил их сесть за стол переговоров, мы хотели заключить сделку», — сказал министр.

Он также добавил, что атака США и Израиля на остров Харк преследовала ту же цель.

«У нас были намечены цели, вся инфраструктура — мосты, электростанции... Мы атаковали Харк, что было своего рода сигналом», — подчеркнул шеф Пентагона.

США обратились к «так называемым союзникам»

Ранее Хегсет заявил, что иранская сторона «молила» США о прекращении огня.