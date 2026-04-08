Axios: в Белом доме считают, что прекращение огня с Ираном не касается Ливана

В Белом доме считают, что договорённости о прекращении огня с Ираном не касаются Ливана.

Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила мне, что Ливан не является участником соглашения о прекращении огня», — написал он в соцсети X.

Ранее израильская армия атаковала Ливан.

По данным Красного Креста, погибли 80 человек, 200 пострадали.

Оператор RT Али Рида Сбейт рассказал, что Израиль начал бомбить Ливан без предупреждения и возможности провести эвакуацию мирных жителей.

Агентство Fars сообщало, что проход судов через Ормузский пролив приостановлен после ударов по Ливану.