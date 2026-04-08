США и Иран договорились о прекращении огня: что об этом пишут зарубежные СМИ

США и Иран объявили о вступлении в силу двухнедельного перемирия, предусматривающего открытие Ормузского пролива, что привело к резкому падению цен на нефть. Что об этом пишут западные СМИ, в материале «Рамблера».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. Это вызвало резкий рост цен на энергоносители и сокращение экспорта нефти и конденсата из стран Персидского залива.

В ночь на 8 апреля Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия пролива.

При этом глава Белого дома подчеркнул в интервью информационному агентству AFP, что одержана «полная и безоговорочная победа», высказав мнение, что Китай убедил Иран начать переговоры.

«Полная и безоговорочная победа. 100%. В этом нет сомнений», - заявил Дональд Трамп, пояснив, что есть «15 пунктов, большинство из которых согласовано».

При этом он не рассказал, намерен ли вернуться к угрозам разрушить гражданские электростанции и мосты Ирана, если сделка сорвется. Но, говоря о судьбе иранских запасов обогащенного урана, американский лидер заверил, что об этом «прекрасно позаботились, иначе он не стал бы договариваться».

После того, как было объявлено о заключении двухнедельного перемирия и возобновлении Тегераном доступа в Ормузский пролив, стоимость марки Brent упала на 16%, приблизившись к отметке в $93 за баррель, пишет Bloomberg.

«Фьючерсы на европейский природный газ продемонстрировали самое сильное снижение более чем за два года, потеряв целых 20%. Цены на очищенные виды топлива, такие как дизель и авиакеросин, которые представляли собой самую большую угрозу для мировой инфляции, также упали. Теперь многое будет зависеть от того, насколько быстро возобновится транзит через Ормуз», - отмечает агентство.

Однако Израиль заявил, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном не распространяется на Ливан. Израильские военные пообещали продолжать «целенаправленные наземные операции» против «Хезболлы», отмечает New York Post.

«Позиция Израиля противоречит заявлениям премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, ключевого посредника в переговорах о прекращении огня, который утверждал, что перемирие будет распространяться и на Ливан», - констатировала газета.

В свою очередь портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лично участвовал в согласовании двухнедельного прекращения огня.

«Участие нового верховного лидера было тайным и кропотливым. Столкнувшись с реальной угрозой убийства со стороны Израиля, Хаменеи общался в основном с помощью курьеров, которые передавали записки (…) Без его одобрения сделка не состоялась бы», - говорится в статье.

Источники издания также утверждают, что до последнего были сомнения в том, что президент США примет предложение о перемирии, а «незадолго до публикации своего ответа Дональд Трамп поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы заручиться его согласием».