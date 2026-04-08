Психолог из США раскрыла секретные моменты в речи Трампа об Иране

Клинический психолог из США Трейси Кинг изучила и объяснила высказывания американского лидера Дональда Трампа об Иране, а также его последний брифинг на тему отношений Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщает Daily Express US.

Отмечается, что общественность была обеспокоена поведением американского политика. Сперва он пропал и не показывался на публике, а затем появился с агрессивными высказываниями и оскорблениями в отношении руководства Ирана. Автор статьи подчеркивает, что во время объявления перемирия Трамп также вел себя «достаточно дерзко».

По словам Кинг, политик целенаправленно взял такую линию поведения из-за скрытых мотивов. Когда он исчез из публичного пространства, то все сразу стали говорить о возможных проблемах Трампа со здоровьем. Властная и дерзкая риторика является способом показать, что все хорошо, а демонстрация влияния подобным образом похожа на реакцию на предполагаемую слабость.

«Общественное мнение меняется: от "возможно, ему нездоровится" к "он сильный, опасный, активный и властный". Это немалый сдвиг. Это полная смена эмоционального восприятия», — объяснила психолог.

Эксперт отметила, что во время последних выступлений речь президента США была переполнена превосходными степенями. Эта риторика призвана усилить эмоциональный накал и представить все в «грандиозном, экстремальном и почти бесспорном свете». Повторяющиеся крайности в формулировках меняют восприятие людей, сужают пространство для соразмерного подхода и критического мышления.

«Это подталкивает людей к благоговению, страху, волнению или тревоге еще до того, как у них появляется время на спокойное осмысление», — заявила Кинг.

При этом такой подход имеет и свои минусы. Психолог отмечает, что когда война описывается в таких «победоносных выражениях», то люди, которые ее переживают, отходят на второй план. В результате конфликт начинает восприниматься как борьба за власть, а не как нечто, затрагивающее реальные жизни.