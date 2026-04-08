«Бедные становятся беднее»: в Британии обеспокоены тяжелой ситуацией в стране

Британский телеканал Channel 4 снял репортаж о бедности в Соединенном Королевстве. По словам обозревателя, который комментирует происходящее за кадром, почти 14 млн жителей страны не могут ничего сэкономить, с каждой неделей их покупки становятся только дороже, они живут в долгах, передает «Пул N3».

Родители вынуждены пропускать приемы пищи, чтобы накормить детей. «Бедные становятся беднее», отмечается в репортаже. При этом Великобритания занимает шестое место в мире по богатству.

Обозреватель также добавил, что нынешнее правительство находится в глубоком кризисе, люди потеряли терпение по отношению к политической власти в стране и хотят перемен.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе опасаются нового финансового кризиса из-за обострения на Ближнем Востоке. Резкий скачок цен на энергоносители вынуждает правительства принимать масштабные меры поддержки.