Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

Китай мог тайно убедить Иран согласиться на прекращение огня в конфликте с США и Израилем.

С такой оценкой выступил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в комментарии «Новостям Mail».

«Китай обычно влияет на ситуацию не напрямую, чтобы его не обвинили, что он выступает на чьей-то стороне. Накануне предстоящего визита [президента США Дональда] Трампа в Пекин Китаю крайне невыгодно портить отношения с США, поэтому он и действует достаточно аккуратно», — подчеркнул востоковед.

Маслов отметил, что Китай поддерживал Иран на протяжении десятилетий, страны выстроили тесные торгово-экономические отношения. Он также указал на заинтересованность Пекина в стабильном транзите нефтепродуктов, азотных удобрений и метанола через Ормузский пролив, который был заблокирован иранскими военными после начала конфликта на Ближнем Востоке.

«Пекин, хотя имеет большую подушку безопасности, заинтересован в том, чтобы транзит был стабильным, учитывая, что США методично отрезают Китай от нефтяных поставок», — отметил эксперт.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что Китай сыграл ключевую роль в перемирии с Ираном. Американский лидер заявил, что ожидает начала мирных переговоров в пятницу и их очень быстрого продвижения.