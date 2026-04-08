Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

Китай мог тайно убедить Иран согласиться на прекращение огня в конфликте с США и Израилем.
С такой оценкой выступил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в комментарии «Новостям Mail».
Маслов отметил, что Китай поддерживал Иран на протяжении десятилетий, страны выстроили тесные торгово-экономические отношения. Он также указал на заинтересованность Пекина в стабильном транзите нефтепродуктов, азотных удобрений и метанола через Ормузский пролив, который был заблокирован иранскими военными после начала конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что Китай сыграл ключевую роль в перемирии с Ираном. Американский лидер заявил, что ожидает начала мирных переговоров в пятницу и их очень быстрого продвижения.