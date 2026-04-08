Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) выразил тревогу после заявления СВР России о планах Европейского союза (ЕС) создать свое оружие массового поражения.

«Можете себе представить, что бы случилось, если бы у Урсулы (фон дер Ляйен) и Каи Каллас было ядерное оружие?», — задался вопросом автор публикации.

В среду, 8 апреля, Служба внешней разведки России сообщила, что в ЕС тайно прорабатывают возможность создания атомного оружия для защиты от мнимой угрозы со стороны РФ.

По информации российской спецслужбы, члены европейского объединения во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен делают вид, что все так же укрываются "под ядерным зонтиком" Соединенных Штатов. На деле они хотят выиграть время для создания собственной оружейной промбазы.

Руководство Европейского союза и его ведущие государства снова продемонстрировали безумие и политическую безответственность из-за русофобии, добавили в СВР России.