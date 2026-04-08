Белый дом пересматривает параметры запроса по Ирану
Американские власти решили урезать предполагаемые расходы на иранскую операцию более чем вдвое. Вместо изначально запрошенных $200 млрд Пентагон, скорее всего, получит добро на сумму от $80 до $100 млрд. Об этом сообщает The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что команда президента США Дональда Трампа готовит для конгресса новый, гораздо более скромный запрос. Это решение связывают с рекордными параметрами общего оборонного бюджета, который администрация уже направила на рассмотрение законодателей.
Всего месяц назад Пентагон попросил у Белого дома одобрить выделение более $200 млрд на военные действия, связанные с Ираном. Однако теперь Белый дом намерен запросить у конгресса меньше половины этой суммы.
В WP уточнили, что эта сумма будет представлять собой менее чем половину от более чем 200 млрд долларов, которые министерство войны США первоначально предложило администрации Трампа в прошлом месяце.