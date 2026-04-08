Шеф Пентагона двумя словами описал состояние верховного лидера Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о тяжелом состоянии нового верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Об этом он рассказал во время брифинга, трансляция доступна на YouTube.

По словам Хегсета, Хаменеи «ранен и обезображен». Также шеф Пентагона заявил, что иранская промышленность фактически «сравнена с землей».

Он отметил, что, несмотря на двухнедельное перемирие, американские военные, участвовавшие в операции, остаются в полной боевой готовности.

США обратились к «так называемым союзникам»

Ранее Хегсет заявил, что иранская сторона молила США о прекращении огня.