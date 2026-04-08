Отмена санкций и сделка по урану: главные заявления Трампа сегодня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, обсудят с Тегераном смягчение санкций, но введут 50-процентные пошлины против любой страны, которая поставит иранцам оружие. «Рамблер» собрал главные заявления Трампа.

Во вторник, 8 апреля, Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном и продлении переговоров, если Тегеран согласится вновь открыть Ормузский пролив. Это ключевой водный путь между Ираном и Оманом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. В соцсети Truth Social Трамп рассказал о планах США на ближайшее время.

«Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном о смягчении тарифов и санкций», - подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что c 8 апреля любая страна, поставляющая Ирану оружие, немедленно столкнется с 50-процентной пошлиной на любые товары, экспортируемые в США.

«Никаких исключений или льгот не будет!», - написал президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что Иран перестанет обогащать уран. По его словам, многие из 15 пунктов плана США, предложенного Тегерану, были согласованы.

«Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, в котором, по нашему определению, произошла крайне продуктивная смена режима! Обогащения урана больше не будет, и США в партнерстве с Ираном выкопают и удалят всю глубоко запрятанную ядерную «пыль», - заявил Трамп.

По версии The Guardian, Трамп имеет в виду, что США помогут «выкопать» обогащенный уран, захороненный под обломками в результате ударов США и Израиля прошлым летом. Ранее Тегеран отказывался идти на уступки, связанные с обогащением урана.