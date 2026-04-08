публиковав сообщение в социальной сети, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский обратился к России с призывом прекратить огонь.

Данное обращение прозвучало на фоне заключения перемирия между США и Ираном. По словам Зеленского, остановка боевых действий способна создать необходимые условия для будущих договоренностей. Украинский лидер также выразил поддержку прекращению огня в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Зеленскому следует проявить ответственность и принять конкретные решения. По мнению Пескова, такие шаги должны вести к достижению прочного и долгосрочного мира между Россией и Украиной, а не ограничиваться временным перемирием.

В прошлых сообщениях отмечалось, что Зеленский не раз давал согласие на режимы прекращения огня, однако достигнутые договоренности не выполнялись. К примеру, в прошлом году Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, действовавшее с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. По данным Минобороны РФ, за этот период украинская сторона допустила 4900 нарушений режима тишины.