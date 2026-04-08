Трамп раскрыл состав делегации США на переговорах с Ираном

Прямые переговоры США и Ирана в Пакистане пройдут уже очень скоро. Об этом в интервью The New York Post (NYP) заявил американский президент Дональд Трамп.

Американскую делегацию возглавят специальный посланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Трампа - бизнесмен Джаред Кушнер.

По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, не сможет присутствовать на встрече из соображений безопасности.

8 апреля Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения "Хезболла", не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент РФ Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.