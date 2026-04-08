Польша отключила свет и отопление в консульстве России в Гданьске

Власти Польши отключили электричество и отопление в бывшем здании генерального консульства России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Польши.

Как рассказал собеседник издания, отключение произошло из-за задолженности. При этом ранее польское издание PolsatNews сообщило, что задолженность российского консульства за 2013–2023 годы составляет примерно 5,5 миллионов злотых (120 миллионов рублей по текущему курсу), а проценты по этой сумме — еще 3 миллиона злотых (65,6 миллионов рублей по текущему курсу).

Консульство России в Гданьске прекратило работу 22 декабря 2025 года. Это произошло из-за отзыва согласия на его деятельность польским МИД. Это было последнее действующее консульское учреждение России в Польше. Оно выполняло функции консульства с середины прошлого века.

