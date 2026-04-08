Польша отключила свет и отопление в консульстве России в Гданьске

Польские власти отключили электроснабжение и отопление в здании ныне не работающего консульства России в Гданьске. Об этом в среду, 8 апреля, заявил представитель МИД Польши.

По его словам, здание отключили от коммуникаций из-за задолженностей по ЖКХ.

— Здание по адресу Хробрего 15 в Гданьске отключено от отопления и электричества, — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее датские власти пригрозили отобрать участки территории, на которых расположены здания посольства РФ в Копенгагене. Также появились сообщения, что в королевстве сократили ряд сотрудников российской дипломатической миссии и ограничили работу Российского центра науки и культуры.

До этого на посольство России в Швецию с беспилотника сбросили емкость с краской. Дипломаты тогда сообщили, что атаки такого рода к тому моменту регулярно происходили уже более года.

Позже в Стокгольме также атаковали российское торговое представительство. Неизвестные сбросили на территорию здания с беспилотного летательного аппарата пакет с краской.