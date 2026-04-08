На Западе заявили о капитуляции Трампа перед Ираном

Согласие принять условия Исламской Республики Иран стало безоговорочным поражением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский профессор Туомас Малинен.

"Практически полная капитуляция", - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам хозяина Белого дома, стороны близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Американо-израильская военная кампания против Ирана шла с 28 февраля. На протяжении всего этого времени стороны обменивались ударами.