Украина не придает какого-то «рискованного эмоционального окраса» словам вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о том, что Киев вмешивался в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии. Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Тихий призвал полностью послушать пресс-конференцию Вэнса, а не ориентироваться на отдельные отрывки. По его словам, высказывание вице-президента США прозвучало в контексте избирательной кампании в Венгрии.

«По поводу той фразы, которая прозвучала, мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаем какого-то слишком рискованного эмоционального окраса», — подчеркнул Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что Украина не «перегружает значением» заявление, поскольку «эти слова исходили не из уст президента США».

Накануне Вэнс заявил, что спецслужбы Украины предпринимают попытки вмешиваться в американские и венгерские выборы. По его словам, Украина, как и США, — очень сложная страна, и в ней есть «хорошие люди и есть плохие».