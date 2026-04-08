ОАЭ объявили себя победителем в конфликте США и Ирана

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что его страна «одержала победу» в конфликте на Ближнем Востоке.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Объединенные Арабские Эмираты одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать, и мы одержали победу благодаря грандиозной национальной обороне», — сказано в публикации.

При этом он отметил, что опыт конфликта позволит ОАЭ более эффективно управлять сложной геополитической ситуацией и формировать будущее региона.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перемирие с США достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов. Политик подчеркнул, что с сегодняшнего дня иранцы останутся едины, будь то в сфере дипломатии, обороны, на улицах или в сфере оказания услуг.