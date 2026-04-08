Идею Макрона о коалиции против США подвергли жесткой критике

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о совместном противостоянии США вряд ли найдет поддержку в Японии, Южной Корее и ЕС. Об этом заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Напомним, что отношения между США и Европой резко ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. Также американский лидер обвинил европейских союзников по НАТО в отказе помогать с открытием Ормузского пролива, назвав их «бумажными тиграми».

В ходе своего азиатского турне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не намерен мириться «ни с китайской, ни с американской гегемонией».

«Убежден, что прямо сейчас такие демократические страны, как Республика Корея и Франция, наши республики, могут многого достичь вместе. У Европы, Канады, Бразилии и Индии общая повестка. Наша цель — не быть вассалами двух держав-гегемонов. Мы не хотим зависеть от доминирования Китая и/или быть слишком уязвимыми из-за непредсказуемости США», — заявил он, подчеркнув, что есть «третий путь».

Однако аналитики уверены, что выразителем общеевропейских интересов Макрону не стать, к тому же баллотироваться в президенты он уже не может и в следующем году лишится власти. Кроме того, для противостояния с США нужно не только единство в ЕС, которого сейчас не наблюдается, но и экономический паритет, и достаточный военный потенциал.

«Возникла необходимость обозначить курс на независимость. Макрона поддерживает, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Кая Каллас, но этого мало», — констатировал доцент кафедры европейского права МГИМО, политолог Николай Топорнин.

Он обратил внимание на то, что только при выполнении условий о консенсусе, экономическом и военном паритете «можно конкурировать с Трампом и отвечать ему», но Европа пока не демонстрирует всего этого.

А старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обратил внимание на «искусственную» основу предложенной Макроном коалиции, так как и для Токио, и для Сеула США — союзник.

«Макрон же предлагает им противостоять и Пекину, и Вашингтону. Для него такие взаимоисключающие призывы — обычное дело. У него и раньше возникало много нежизнеспособных идей», — констатировал эксперт.

Политологи уверены, что Макрон еще пару раз может упомянуть такую «коалицию», а затем у него возникнет новый проект.