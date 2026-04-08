Буданов собрал депутатов Рады на «откровенную встречу»

Глава Офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) собрал депутатов Верховной Рады на «откровенную встречу». Об этом сообщает издание «Новости.Live» в Telegram.

Уточняется, что закрытая встреча прошла 6 апреля. На ней присутствовало руководство украинского парламента и профильных комитетов.

«Разговор продолжался в "конструктивной" атмосфере и преимущественно касался проблемных законопроектов, в частности после критики правительства и протестов депутатов», — передает издание.

По итогам встречи было закрыто около 30 процентов спорных вопросов.

Ранее стало известно, что фракция Зеленского в Верховной Раде оказалась на грани распада. Сообщалось, что она столкнулась с серьезным внутренним кризисом из-за отказа части депутатов поддерживать нужные правительству законы.