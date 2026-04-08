В Израиле заявили о «политическом провале» Нетаньяху

Израильская оппозиция заявила о «политическом провале» Биньямина Нетаньяху
Еврейскому государству потребуются годы, чтобы исправить политический и стратегический ущерб.
По словам лидера партии «Еш Атид» Яира Лапида, это стало следствием «высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Военные выполнили всё, что от них требовалось, общественность проявила невероятную стойкость, но Нетаньяху потерпел политический и стратегический провал и не смог достичь ни одной из поставленных им целей», — отметил оппозиционный политик.