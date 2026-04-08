Вэнс назвал Зеленского скандалистом

Упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за нежелания одобрять Киеву кредит в 90 миллиардов евро являются скандальными. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Будапеште, передает Reuters.

В частности, Вэнс прокомментировал угрозы Зеленского «передать адрес Орбана нашим вооруженным силам». По его словам, подобные высказывания являются «абсолютно скандальными» и «нелепыми».

5 марта Зеленский заявил, что Киев может «передать адрес» Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы военные пообщались с политиком на своем языке. Он понадеялся, что после этого глава венгерского правительства изменит свою позицию. Политик также добавил, что для Украины нет альтернативы деньгам, которые она требует от Евросоюза.