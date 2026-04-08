России и Украине не удается договориться о перемирии, как Ирану и США, поскольку между сторонами существуют экзистенциальные разногласия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Он заметил, что конфликт Вашингтона и Ирана шел «между максимально чужими», а американцам не нужна эта война, ведь исламская республика в действительности ничем им не угрожает. По мнению Малофеева, если бы не «эпштейновский компромат на Трампа в руках Израиля», то Белый дом не решился на боевые действия. Тем временем между РФ и Украиной существуют основательные противоречия.

«Пока этот проект анти-России существует, мы в опасности. Запад, эпштейновские глобалисты будут использовать Украину для украинизации России», — заявил Малофеев.

Он отметил, что «олигархический Содом», который развернулся на украинской территории, был и в России в 90-е годы, однако позднее Москва из него вышла, а Киев — нет.

«Потому что у украинского государства нет цели существования. Украинцы — это русские без православной Веры и имперской идеи. Вот им и придумали миссию — ненавидеть Россию», — добавил учредитель «Царьграда».

Малофеев считает, что по этой причине договориться сторонам не удастся, а если ситуация на фронте и утихнет, то битва продолжится в головах «до полной денацификации».