Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером скептически оценил перспективы достигнутого Ираном и США перемирия, назвав его лишь временным затишьем. По мнению специалиста, возобновление боевых действий на Ближнем Востоке — лишь вопрос времени.

Полагаю, что перемирие — это затишье, затишье перед бурей, и боевые действия возобновятся. С большой долей вероятности это перемирие будет сорвано. Ведь ни одна из сторон не добилась на данный момент поставленных для себя целей. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Эксперт отметил, что у США и Ирана принципиально разные представления о том, как должен выглядеть дальнейший мир. Эти расхождения касаются ключевых вопросов — от санкций и компенсаций до контроля над стратегически важным Ормузским проливом.

«Те условия, на которых планируется дальнейший мир, очень сильно отличаются от трактовки американцев и иранцев. С точки зрения Ирана, Америка должна выплатить компенсации, снять санкции, разрешить обогащать уран. Но ничего подобного [президент США Дональд] Трамп не говорил и не обозначал. У Америки абсолютно противоположные требования. Плюс есть непонимание по Ормузскому проливу: Иран заявляет, что пролив останется под контролем иранской стороны, а американцы этого не признают», — подчеркнул аналитик.

Анализируя мотивы Трампа пойти на перемирие, эксперт обратил внимание на внутриполитический фактор. Срок, в течение которого президент США может вести боевые действия без одобрения Конгресса, истекал 28 апреля — это могло подтолкнуть к временному соглашению. При этом политолог считает, что именно США с большей вероятностью могут инициировать возобновление конфликта. Однако он не исключает и жёсткой реакции со стороны Ирана — например, если Тегеран решит отказаться от дальнейших переговоров и вновь перекроет Ормузский пролив.

«У Трампа через некоторое время, конкретно 28 апреля, истекал срок, когда он мог вести боевые действия без согласия Конгресса. По Конституции президент США может вести боевые действия два месяца, после чего ему требуется согласование Конгресса. Продление срока в данном случае представляло для него политическую проблему, поскольку военная кампания непопулярна внутри США. Теперь же сроки боевых действий текут заново: если он возобновит их через неделю, это ещё плюс два месяца — и ему не надо идти в Конгресс. Вероятно, именно США сорвут это перемирие. Если мы говорим про возобновление масштабных боевых действий, такую вещь может инициировать только Трамп, поскольку только у него есть достаточный ресурс для этого. Но и Иран может занять более жёсткую позицию — например, отказаться идти на согласование условий и заново перекрыть Ормузский пролив. Это тоже будет воспринято как срыв перемирия. Так что конкретный срыв — кто не согласится с условиями — может произойти с любой стороны. Однако масштабное возобновление боевых действий реально запустить только при наличии серьёзных ресурсов, а они есть прежде всего у США», — заключил специалист.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о перемирии на две недели. Он заверил, что прекращение огня будет двусторонним, а движение судов по Ормузскому проливу будет восстановлено. После этого Тегеран отметил, что Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, а переговоры начнутся уже 10 апреля в Исламабаде. Вместе с тем агентство Mehr сообщило, что на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана после объявления перемирия с США прогремело несколько взрывов.