В Израиле резко высказались о перемирии с Ираном

Перемирие между Израилем и Ираном станет беспрецедентной катастрофой.

Об этом заявил лидер израильской оппозиционной партии «Еш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид на своей странице в социальной сети X.

«За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основополагающих аспектов нашей национальной безопасности», — написал он.

По словам политика, военнослужащие Израиля успешно выполнили поставленные задачи, и общество проявило поразительную стойкость. Он отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерпел политическое поражение, не достигнув ни одной из своих целей и потерпев стратегическое поражение.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приостановке атак на Иран в соответствии с директивой властей государства.