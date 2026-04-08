В РАН назвали главную угрозу перемирию США с Ираном

Научный сотрудник РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что Израиль может нарушить перемирие Ирана и США своими атаками. Об этом Блохин рассказал РИА Новости.

В ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива.

Израиль объявил, что поддерживает решение Трампа. При этом израильские власти заявили, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на боевые действия в Ливане.

«Возможно, это хрупкое перемирие будет нарушаться. Могут быть какие-то атаки даже не со стороны США, а, например, Израиля или третьих стран», - заявил Блохин.

Политолог объяснил, что соглашение остается нестабильным, поскольку в конфликте задействовано множество игроков. Однако переговоры - единственный выход для сторон, считает Блохин.

Трамп описал свои ощущения после перемирия с Ираном

По его мнению, Иран достиг поставленных целей, в том числе подсветил ограниченность военной мощи США, Израиля и стран Персидского залива.

«Тегеран принудил Вашингтон к перемирию», - подчеркнул Блохин.

По его мнению, угрозы Трампа «уничтожить иранскую цивилизацию» были лишь подготовкой к переговорам: в конфликте на Ближнем Востоке всем необходимо сохранить лицо, в том числе и США как сверхдержаве.