Назван главный победитель в результате перемирия в Иране

В то время как мир изо всех сил пытается понять, чего же удалось достичь благодаря соглашению о прекращении огня, объявленному США и Ираном во вторник, если вообще что-то было достигнуто, одной из крупных держав, которая, несмотря ни на что, выигрывает в данной ситуации, называют Китай.

Влиятельным лицам в Пекине приписывают то, что они подтолкнули Иран к согласию на прекращение огня, укрепив статус Китая как регионального посредника, говорится в аналитическом материале The Guardian. Во внутренних СМИ Китая, были опубликованы статьи, прославляющие Китай как страну, которая во времена международного кризиса проявила себя самой взрослой в мире.

Интернет-издание Guancha опубликовало в среду материал, в котором обсуждались статьи в New York Times и Associated Press, в которых Китаю приписывалась ключевая роль в заключении соглашения о прекращении огня между Ираном и США. В статье в Guancha говорится: “Заключение этого соглашения о прекращении огня не могло быть достигнуто без активного посредничества Китая, Пакистана и других стран”.

Президент США Дональд Трамп заявил агентству Франс Пресс, что, по его мнению, Китай добился от Ирана согласия на прекращение огня. Это подтвердило сообщения иранских и пакистанских официальных лиц о том, что Пекин сыграл решающую роль в переговорах в Исламабаде.

Тем не менее, некоторые аналитики скептически относятся к тому, насколько влиятельным на самом деле мог бы быть Китай в дискуссиях, отмечает The Guardian.

Сделка, первоначально объявленная Тегераном, настолько выгодна Ирану, что, по словам одного аналитика, побуждать режим согласиться на нее было бы все равно что “толкать распахнутую уже дверь”.

Николас Лайалл, старший научный сотрудник исследовательской и консалтинговой фирмы Trends в Абу-Даби, сказал: “Что касается того, пришлось ли Китаю сильно давить на Иран, чтобы тот согласился на временное прекращение огня, и повлияли ли на Иран эти сообщения о китайских усилиях, важно прояснить, что Иран хочет сделать. на самом деле согласился”.

Лайалл отмечает, что 10 пунктов иранского плана прекращения огня, которые первоначально рекламировались Трампом как “работоспособная” основа для переговоров, были “максималистскими и отражают все ранее заявленные требования Ирана, выдвинутые на предыдущих неделях”.

“Все это означает, что Иран не пошел на реальные уступки, согласившись начать переговоры, и вполне законно может представить это как подлинную политическую победу перед любой аудиторией. Таким образом, любое участие Китая в процессе согласования Ираном переговоров, скорее всего, не столь влиятельно, как некоторые могут предположить, поскольку оно в значительной степени способствовало открытию двери, учитывая очевидное согласие США на эти иранские требования”.

Официально Китай не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что он играл активную роль в переговорах в Исламабаде. На пресс-конференции в среду официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин заявила лишь, что Китай “активно работал над содействием деэскалации и прекращению всех военных действий”.

Тем не менее, указывает The Guardian, Пекин будет рад, если ему припишут роль посредника в заключении хрупкого мирного соглашения, которое, как представляется, позволило отвести конфликт в Иране от грани серьезной эскалации.

До того, как второй срок пребывания Трампа в Белом доме пошатнул глобальную стабильность и расколол региональные альянсы, Китай завоевывал репутацию посредника на Ближнем Востоке, в первую очередь благодаря неожиданному сближению Саудовской Аравии и Ирана в 2023 году.

В 2024 году лидеры соперничающих палестинских группировок подписали “Пекинскую декларацию” после переговоров в Китае, в которой они договорились сформировать правительство национального единства Палестины в неопределенный срок в будущем.

Совсем недавно официальные лица Китая и Пакистана – страны, которая стала наиболее важным посредником в этом конфликте, – опубликовали план из пяти пунктов, направленный на прекращение огня и повторное открытие Ормузского пролива.

Все эти планы “направлены на создание глобального имиджа ответственности и умеренности Китая, а не на реальное разрешение конфликтов, к которым они относятся”, - комментирует Лайалл.

Аналитик Уильям Янг, со своей стороны, напоминает: “Были и предыдущие попытки, когда Китай заявлял о победе в некоторых очень простых случаях. На этот раз все совсем по-другому, потому что, я думаю, Китай действительно чувствует, что продолжающиеся потрясения окажут более непосредственное влияние на его основные интересы”.

Он добавил:

“В конечном счете, если Китай сможет гарантировать, что он использует свое влияние и рычаги воздействия на Иран, чтобы действительно способствовать любой форме прекращения огня, он поймет, что это в его интересах”.

Являясь крупнейшим покупателем иранской нефти, Китай экономически важен для Тегерана. Однако между двумя странами нет особо тесных дипломатических отношений, указывает The Guardian.

Сон Бо, научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, утверждает, что Иран находится “за пределами топ-10” стран, важных для Пекина.

Аналитики еще более скептически относятся к идее о том, что Китай может выступить гарантом любого соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

В среду посол Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил в Пекине, что он надеется, что “такие крупные страны, как Китай и Россия”, будут работать сообща, чтобы помочь гарантировать мир в регионе. Китай и Россия действительно поддержали Тегеран, наложив вето на резолюцию Совета безопасности ООН, предложенную до прекращения огня, которая была направлена на то, чтобы заставить вновь открыть Ормузский пролив. Но на самом деле гораздо сложнее направить ресурсы на урегулирование конфликта, добавляет The Guardian.

Сон Бо сказал:

“Китай не имеет прямого отношения ни к одной из сторон на Ближнем Востоке. Выступать в качестве гаранта прекращения огня было бы чрезвычайно дорогостоящим дипломатическим мероприятием, и я не думаю, что Китай согласился бы на это с легкостью. Это просто нереально. Даже если бы Китай выступил в качестве гаранта, у него не было бы дипломатических или военных рычагов, чтобы реально влиять или контролировать стороны, вовлеченные в конфликт”.

Лайалл считает, что Китай не имеет возможности проверить, соблюдаются ли условия прекращения огня, и вряд ли сможет наложить какое-либо существенное наказание на сторону, нарушившую эти условия.

Соглашение о прекращении огня - это не просто пиар-акция для Китая. Несмотря на то, что страна располагает большими запасами нефти, риск глобальной рецессии и резкого роста цен на ископаемое топливо, тем не менее, представляет угрозу для китайской экономики, которая сильно зависит от экспорта.