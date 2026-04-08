Депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель заявил, что Европа может достичь большего в отношениях с Россией, если прислушается к рекомендациям президента РФ Владимира Путина. Своим мнением он поделилися на Московском экономическом форуме 2026.

Депутат призвал не забывать, что Россия является самой крупной в Европе по населению и территории.

«Мы можем достичь гораздо большего, если мы последуем рекомендациям президента Владимира Путина, совместим ресурсы и потенциал Европы и России», — сказал Гайзель.

Он также выступил против принципов холодной войны и призвал к диалогу на всех уровнях: культурном, общественном, образовательном, экономическом и политическом.

В феврале депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил в соцсети X, что министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) не могут договориться о едином кандидате, который должен будет вести диалог с Россией от имени ЕС. По его словам, вторая проблема связана с тем, что ЕС не может привнести ничего нового в диалог по Украине.