Еще одна страна готовится ввести запрет на соцсети для детей

Власти Греции приняли решение о введении запрета на предоставление доступа к соцсетям детям младше 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ERT.

В сообщении говорится, что сегодня премьер-министр Кириакос Мицотакис опубликует соответствующее сообщение. До этого стало известно, что парламент Турции приступил к рассмотрению законопроекта, ограничивающего доступ детей младше 15 лет к социальным сетям.

Инициатива обязывает онлайн-платформы внедрить системы верификации возраста, предоставить инструменты родительского контроля и оперативно блокировать вредоносный контент. По данным Associated Press, требования также коснутся компаний, разрабатывающих онлайн-игры — они должны будут назначить своих представителей в Турции. За несоблюдение новых правил платформам грозят штрафы и ограничение пропускной способности каналов связи.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен запретить несовершеннолетним доступ к социальным сетям. Глава государства планирует, что соответствующая норма будет принята до истечения его полномочий в 2027 году. Речь идет о возрастном ограничении до 15–16 лет. Макрон заявил, что во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. В начале июня прошлого года французский лидер уже выступал с подобной инициативой, подчеркнув, что готов ввести запрет на национальном уровне, если Евросоюз не примет аналогичных мер.