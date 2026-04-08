Обзор иноСМИ: план ЦРУ по импичменту Зеленского и «опасный просчет» Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© RADEK PIETRUSZKA/EPA/TACC

«Как Иран может победить в войне на своих условиях»

Иран понес значительные потери в войне с Израилем и США, вступив в нее уже ослабленный международными санкциями и пятилетней засухой. Тем не менее, у Тегерана появилось редкое «окно возможностей» для формирования послевоенной реальности, пишет Asia Times. В новой реальности положение Ирана может оказаться относительно лучше, а позиции его противников - хуже по сравнению с довоенным периодом. По версии автора статьи, в условиях сложного современного конфликта такой исход вполне можно считать победой. Для этого Иран должен успешно решить три задачи: изолировать США от их союзников, лишить американский casus belli (предлог для объявления войны) легитимности и запустить процесс формирования послевоенного консенсуса, который сделает цену конфликта для США неприемлемой. Текущая война может привести Иран к облегчению санкционного режима и гарантиям энергетической безопасности.

Asia Times подчеркивает, что у Тегерана появилась уникальная возможность нанести непоправимый ущерб основам американской мощи. Иран уже продемонстрировал способность контролировать потоки нефти и СПГ через Ормузский пролив с ювелирной точностью. Он может предлагать выборочный безопасный проход тем экспортерам, которые согласны на оплату по ограниченному списку валют, исключающему доллар. Со временем эта схема может включить в себя минимальную долю платежей - в районе трех процентов - которые должны проводиться в иранских риалах. Это создаст «нижний порог спроса» для риала. Список валют, включающий евро, юань, рупию, вону и иену способен сплотить коалицию коммерчески заинтересованных сторон: Китай, Индия, Япония и Южная Корея закупают более 75 процентов всех углеводородов, проходящих через Ормузский пролив.

«Угроза «эффекта домино»: последствия нефтяных просчетов Европы»

Бензин и дизель дороги, но не дефицитны, уверяют европейцев политики и бизнесмены. Однако появляется всё больше признаков, что глобальные потоки нефти останавливаются, пишет немецкое издание Die Welt. В это же самое время немецкие нефтеперерабатывающие заводы продают топливо в Азию - то топливо, в котором Германия вскоре сама будет остро нуждаться. Немецкие потребители, находящиеся в 4000 километрах от войны в Иране, до сих пор чувствуют себя в относительной безопасности. Власти подчеркивают, что лишь четыре процента экспорта сырой нефти из Персидского залива идет в Европу. Утверждается, что эти объемы вполне заменимы. Однако внутренние расчеты американского инвестиционного банка J.P. Morgan подтверждают опасения многих экспертов. Согласно этим расчетам, именно время в пути танкеров с сырой нефтью из Персидского залива определяет очередность и скорость, с которой дефицит поставок будет распространяться по всему миру: сначала пострадает Азия, затем Африка и, наконец, Европа.

Подобно ситуации во время пандемии COVID-19, шок будет развиваться как нарастающая волна перебоев в поставках, движущаяся на запад; её динамика будет продиктована сроками морских перевозок. По мнению американских банкиров, последние нефтяные танкеры, сумевшие покинуть кризисный регион, прибудут в европейские порты примерно 10 апреля. После этого всё закончится. Хотя само по себе это не вызовет «физического дефицита», цены вырастут еще больше. По версии Die Welt, Берлин допустил «опасный просчет». Германия на 36 процентов зависит от импорта дизельного топлива. Когда немецкие нефтеперерабатывающие заводы распродавали дефицитное топливо Бельгии и Нидерландам, они просто следовали глобальному ценовому сигналу: переработчикам было выгоднее продавать топливо в Азию через порты Антверпена, Роттердама и Амстердама, чем накапливать его для потребителей в Германии. Этот экспорт не свидетельствует об избытке; напротив, он усугубляет относительный дефицит.

«Сценарий ЦРУ по импичменту Зеленского»

Автор итальянского издания L’AntiDiplomatico рассказал о «правдоподобном сценарии», согласно которому в недалеком будущем Владимир Зеленский будет «взят под опеку»» ЦРУ, чьи агенты массово и открыто присутствуют на Украине. По версии автора статьи, это может понадобиться для подписания мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине. Дональду Трампу это срочно необходимо, поскольку он не может выбраться из «трясины агрессии против Ирана». Последнюю попытку убедить Зеленского путем переговоров, прежде чем передать слово ЦРУ или спецназу, похоже, предпримет дуэт Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По данным СМИ, их ждут Киеве в середине апреля, сразу после православной Пасхи.

Спецпосланники Трампа попытаются возобновить переговорный процесс. Если им не удастся убедить Зеленского, он будет отстранен от власти, считает автор L’AntiDiplomatico. В этом контексте, между иранским тупиком и катастрофической ситуацией для ВСУ, визит Уиткоффа может означать только одно: плохие новости для Киева. Вашингтон намерен как можно скорее закрыть украинский вопрос, администрация США хочет быстро избавиться от украинского бремени. Внутренняя ситуация в Америке этого требует: приближается крайний срок выборов, а политологи-республиканцы реагируют на обращение Трампа к нации по Ирану с едва скрываемой паникой.

«Мировая война уже началась?»

С самого начала украинского кризиса существовал страх перед мировой войной и надежда, что её не будет, пишет сербское издание «Политика». Смена власти в США в 2025 году познакомила нас с новым подходом, который подразумевает «переупаковку глобальных отношений» и создание сфер влияния великих держав. США проецируют свою силу на примере Венесуэлы и войны против Ирана. Россия парирует, используя украинскую геополитическую повестку и подавляя фактор НАТО. Китай действует с позиции доминирующей экономической державы. Если взглянуть на масштаб продолжающихся конфликтов на геополитическом, геоэкономическом и идеологически-политическом уровнях, тезис о мировой войне уже находит подтверждение, считает автор статьи.

На геоэкономическом уровне США ведут тарифную войну. «Захват» Венесуэлы как крупнейшего месторождения нефти, санкционная политика против России в энергетической сфере, контроль над Ираном и регионом Персидского залива - недвусмысленные подтверждения целей США в экономической сфере. Военного измерения с ядерным потенциалом в нынешней войне нет. Однако гонка вооружений, доминирование военно-промышленного комплекса и амбициозные военные цели указывают, что этот компонент не исключен и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективах. Последствия конфликтов на Украине, в Иране и Персидском заливе показывают, что пределы эскалации с глобальными последствиями еще впереди. Нынешние конфликты, даже в отсутствие конкретного противостояния между великими державами, всё же обладают многомерным характером глобальной войны сразу в нескольких сферах.

«Вассал США или ведущая держава: Германия должна сделать выбор»

Аналитик Яцек Бартосяк заявил газете Berliner Zeitung, что Европа переживает переломный момент в политике безопасности. В то время как некоторые страны, включая Германию, цепляются за старые альянсы, влиятельные голоса в Польше призывают к новым стратегическим ответам на мир, в котором США уходят с позиции гаранта безопасности. Бартосяк считает, что Польша должна разработать собственную ядерную стратегию, чтобы избежать превращения в «периферийное государство». По мнению эксперта, Европа сейчас находится в гораздо худшем положении, чем считает большинство европейцев. Во-первых, после потери поставок сырья из России энергетическая безопасность Европы зависит от стабильности тех регионов, где сейчас идёт война за контроль над энергетическим потоком. Во-вторых, Европе не хватает средств реагирования на асимметричные конфликты.

Возможно, впервые за десятилетия Запад должен признать, что он не обладает технологическим превосходством на поле боя. Беспилотная война, массовое применение высокоточного оружия, атаки на гражданскую и военную инфраструктуру - Европа к этому не готова. Бартосяк указал, что Германия долгие годы жила в иллюзии вечной стабильности. Ее процветание основывалось на дешевой энергии из России, а ее безопасность зависела от США. Это был золотой век, но он закончился. Проблема в том, что немецкая элита до сих пор живет по этой логике. Стратегические дебаты в Германии поверхностны, запоздалы и лишены концептуальной смелости. Эксперт добавил, что немецкая экономика сейчас находится на грани краха. По его мнению, Германия должна решить, кем она хочет быть: вассалом Америки или ведущей европейской державой. Бартосяк считает, что эти две роли несовместимы. Если немцы выберут последнее, им придется осуществить экономическую революцию, ликвидировать избыточную бюрократию и провести подлинную реиндустриализацию.