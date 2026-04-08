Стало известно о стабильной обстановке у острова Харк

Иранские порты выполняют свою работу, нефтяные танкеры ждут погрузки у острова Харк, а движение судов в Персидском заливе идет по расписанию. Об этом рассказал корреспондент Насер Ашкери, пишет РЕН ТВ.

На кадрах, которые привел телеканал, Насер Ашкери плывет на лодке по заливу, демонстрируя работу портов, а также нефтяные танкеры.

«Порт Харк (…) Корабли легко могут приходить и выполнять свою работу. Обстановка в Персидском заливе сейчас стабильна», — заявил корреспондент.

По его словам, вооруженные силы Ирана также контролируют ситуацию и обеспечивают безопасность иранских островов Абу-Муса, Большой Томб, Малый Томб.

«Несмотря на то, что западные СМИ, особенно враждебные Ирану, утверждают обратное, иранская инфраструктура продолжает работать», — отметил журналист.

Сегодня ночью президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что стороны согласовали перемирие. И на это время Ормузский пролив будет открыт при координации с вооруженными силами страны и с учетом технических ограничений.