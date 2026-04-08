В Киеве ответили на новые заявления Венгрии об украинских инкассаторах

Спикер МИД Украины Георгий Тихий обвинил Венгрию в государственном бандитизме, говоря о задержании инкассаторов Ощадбанка.

Его слова передаёт «РБК-Украина» в Telegram.

«В ответ на новые заявления спикер МИД Тихий напомнил, что действия правительства Венгрии — «государственный бандитизм», — указано в публикации.

Венгрия требует от Украины объяснений в связи с перевозкой крупной суммы денег, которые могут принадлежать мафии, по территории страны.

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что венгерское руководство якобы похитило семерых граждан Украины — сотрудников Ощадбанка во время выполнения рейса.

МИД Украины рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию на фоне ситуации с задержанием в Будапеште инкассаторов украинского Ощадбанка.