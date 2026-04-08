Макрон призвал распространить ближневосточное перемирие на Ливан

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о расширении режима прекращения огня на Ближнем Востоке, попросив включить туда и Ливан. Об этом сообщают РИА Новости.

© ТК «Звезда»

По словам французского лидера, он хочет убедиться, что перемирие будет распространяться и на Ливанскую республику. Кроме того, Макрон указал на важность увеличения военной поддержки ливанской армии. По его словам, это позволит государственным силам восстановить полный суверенитет над своей территорией и активно противодействовать группировке «Хезболла». Данное заявление прозвучало на фоне международных договоренностей о двухнедельном перемирии между США и Ираном.

Ранее Иран официально заявил о введении двухнедельного перемирия с США и Израилем. При этом Тегеран подчеркнул, что данная мера не говорит о завершении конфликта. Окончательное прекращение войны возможно только при условии полного принятия Вашингтоном всех десяти пунктов выдвинутого Исламской Республикой предложения.