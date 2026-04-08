Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники мечтают о «зловещей славе главарей гитлеровской Германии», которые развязали Вторую мировую войну.

Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

— Руководство ЕС и ряда его ведущих стран вновь пробило дно собственного безумия и политической безответственности, вызванных патологической русофобией. В этот раз еэсовский Брюссель, согласно поступающей в СВР информации, встал на опасный путь, — передает сообщение ТАСС.

Там также заявили, что страны Евросоюза приступил к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия.

Ранее журналисты El Pais заявили, что Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатической службы Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте, вероятно, являются худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия.

Выяснилось, что умерший глава ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предсказывал появление ядерного оружия у Ирана. При этом, по его словам, следующей такое вооружение получит Турция.