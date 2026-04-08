Трамп сделал заявление о возобновлении боевых действий против Ирана

Президент Дональд Трамп заявил о готовности возобновить боевые действия против Ирана, если США не смогут согласовать устраивающую Вашингтон сделку.

Соответствующий комментарий он сделал в беседе с корреспондентом Sky News Марком Стоуном.

«Если она (сделка — прим. «Ленты.ру») не будет хорошей, мы вернемся [к боевым действиям] очень легко», — сказал Трамп, комментируя выдвинутые Тегераном условия, которые должны лечь в основу долгосрочных договоренностей.

Во время разговора с главой Белого дома журналист предположил, что США не согласятся на требования Ирана.

