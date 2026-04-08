Мерц высказался о прекращении огня между США и Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал объявленное на две недели прекращение огня между Соединёнными Штатами и Ираном, говорится в сообщении правительства, передает РИА «Новости».

Он отметил: «Правительство Германии приветствует двухнедельное прекращение огня, согласованное Соединёнными Штатами и Ираном прошлой ночью… Теперь цель должна состоять в том, чтобы в ближайшие дни договориться о долгосрочном окончании конфликта. Этого можно достичь только дипломатическим путем».

Мерц выразил благодарность Пакистану за посредничество при достижении этого соглашения. Канцлер подчеркнул, что переговоры сторон способствуют не только защите гражданского населения Ирана, но и укреплению безопасности на Ближнем Востоке. Он также обратил внимание, что диалог между США и Ираном может сыграть ключевую роль в предотвращении глобального энергетического кризиса.

Стало известно о гневной реакции Уиткоффа на предложение Ирана

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в социальной сети Х также выразил поддержку прекращению огня. Он заверил, что Берлин продолжит поддерживать дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

Израиль согласился на перемирие с Ираном. Иран объявил о своей победе над США.