В заявлении Трампа о безоговорочной победе США над Ираном усомнились

Любую ситуацию президент США Дональд Трамп выдает как собственную победу, даже если она такой не является, и положение США на Ближнем Востоке стало хуже, чем было до атак на Иран, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что достижение двухнедельного прекращения огня в конфликте с Ираном стало полной и безоговорочной победой Вашингтона. При этом президент США не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли он воплотить свои прежние угрозы уничтожить иранскую гражданскую инфраструктуру в случае нарушения соглашения.

По словам Асафова, объявление двухнедельного перемирия можно назвать тотальной победой лишь в том смысле, что США не пришлось посылать на смерть 50 тысяч американских морпехов, не считая прочих издержек. Политолог также отметил, что восстановление ситуации до примерно нормального уровня с нефтью, Ормузским проливом и прочим займет теперь довольно много времени.

«Можно сказать, что это хорошая мина при плохой игре. Также можно вспомнить биржевую поговорку американских брокеров: "Трамп всегда сдаст назад". То есть, повышая ставки до предела, он в пиковом моменте чует для себя риски и откатывает на более компромиссные позиции. И вот здесь мы наглядно видим реализацию такого принципа. Что будет через две недели, сложно предположить, зависит от того, продолжат ли страны накапливать силы. А эта тенденция пока на месте», — прокомментировал эксперт.

Ранее глава Белого дома заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. До этого американский лидер угрожал уничтожить всю иранскую цивилизацию и поставил дедлайн для Тегерана, который должен был истечь 8 апреля в 4:00 по московскому времени.