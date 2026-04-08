На Западе заявили о капитуляции Трампа перед Ираном

Принятие десяти условий Ирана в рамках перемирия стало капитуляцией со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Практически полная капитуляция», — отметил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что для перемирия согласился с предложенными Ираном десятью условиями, которые могут стать основой для переговоров. В их числе — обязательство о ненападении, сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, признание права на обогащение урана, а также отмена всех первичных и вторичных санкций.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.