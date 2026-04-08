В Европе раскритиковали итоги перемирия Трампа с Ираном

Итальянская газета La Repubblica опубликовала анализ соглашения о прекращении огня между США и Ираном, достигнутого при посредничестве Дональда Трампа. По мнению издания, американский президент пошёл на перемирие, не добившись практически ничего из того, что обещал в начале военной операции. Это ставит под вопрос целесообразность всей кампании, передает ТАСС.

Когда Трамп отдал приказ о нанесении первых ударов по Ирану, он открыто заявлял о необходимости смены власти в Тегеране и даже призывал иранцев выходить на улицы. Однако в ходе конфликта сигналы из Белого дома становились всё более противоречивыми, а заявленные цели постоянно менялись. Вместо свержения режима приоритетом стало открытие Ормузского пролива, который Иран фактически блокировал в ответ на агрессию.

Экономические последствия этой блокировки оказались настолько серьёзными, что вызвали недовольство даже среди базовых избирателей движения MAGA («Сделаем Америку снова великой») внутри самих Соединённых Штатов. Рост цен на топливо и перебои с поставками ударили по кошелькам американцев, что ослабило политические позиции Трампа.

Предложение Ирана, состоящее из десяти пунктов, американский лидер назвал «рабочей основой для переговоров». Документ предполагает снятие санкций, выплату Вашингтоном компенсаций за нанесённый ущерб, признание права Ирана на обогащение урана и сохранение контроля Тегерана над Ормузским проливом. Эти условия фактически означают капитуляцию США по всем ключевым требованиям, с которых начиналась война.

Итальянское издание задаётся риторическим вопросом: ради чего тогда Трамп затевал эту войну и как теперь такой исход сможет принять Израиль, который был главным союзником США в конфликте. Статья подчёркивает, что перемирие, скорее всего, будет воспринято как поражение американской дипломатии и военной мощи.