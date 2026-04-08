«Враг остается врагом»: в США высказались о дальнейших отношениях Тегерана и Вашингтона

Иран все равно остается врагом для США, и ему помогают как Китай, так и Россия. Об этом заявил американский журналист Марк Левин, слова которого привел Telegram-канал Пул N3.

Журналист подчеркнул, что он доверяет президенту США Дональду Трампу, начавшему войну с Ираном, и считает, что «у него очень, очень хорошие инстинкты».

«Этот враг по-прежнему остается врагом. Они все еще выживают. Их вооруженные силы могут быть уничтожены. Но коммунистические китайцы по-прежнему будут помогать им. Русские по-прежнему будут помогать им в восстановлении. Так что это еще не конец», - уверен Марк Левин.

Он особо отметил, что не «разжигает войну». По мнению журналиста, эту войну разжигают сами иранцы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Атаке подверглась в том числе и школа для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате удара погибли 175 человек, 96 получили ранения. Большинство из них – дети. Тегеран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке, а также практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти, что вызвало резкий рост цен на энергоресурсы.

Сегодня ночью президент США сообщил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, одним из условий которого станет готовность Тегерана «полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив».