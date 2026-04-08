Раскрыта выгода Ирана от конфликта с США

Несмотря на потери, Ирану удалось извлечь определенные преимущества из конфликта с США и Израилем. Об этом заявил «Известиям» политолог и востоковед Низар Фарсах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. Это вызвало резкий рост цен на энергоресурсы и сокращение экспорта нефти и конденсата из стран Персидского залива.

Сегодня ночью президент США сообщил, что согласился приостановить атаки на Иран на две недели, одним из условий перемирия является готовность Тегерана «полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив».

В Израиле резко осудили Трампа

По словам политолога и востоковеда Низара Фарсаха, уже то, что иранцы «выжили и смогли продержаться так долго», является победой Тегерана. А повышение цен на нефть может позволить стране компенсировать экономический ущерб от военных действий. Также была продемонстрирована эффективность иранских вооружений, что может способствовать их покупке другими странами.

«Их системы вооружения показали себя лучше американских. Были сбиты американские самолеты, тогда как иранские ракеты не перехватывались», — подчеркнул востоковед.

При этом Иран продвигает инициативу по участию в управлении Ормузским проливом, констатировал эксперт.

Что касается США, то, по мнению Низара Фарсаха, военные действия могли быть использованы президентом Дональдом Трампом для отвлечения внимания общества от скандальных «файлов Эпштейна».

Американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в создании сети по торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он умер в тюрьме. В этом году власти США опубликовали так называемые «файлы Эпштейна» - документы, касающиеся дела финансиста. Среди прочего, в письмах упоминаются и подробности из жизни известных политиков, представителей аристократических кругов и звезд шоу-бизнеса.