Условия перемирия между США и Ираном являются катастрофическими.

Об этом 7 апреля заявил член палаты представителей от Республиканской партии Крис Мерфи в эфире телеканала CNN.

— Если (...) это соглашение дает Ирану право контролировать Ормузский пролив, то это катастрофа для всего мира, и просто поразительно, до чего мы дошли, что (президент США, — прим. «ВМ») Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны, — заявил сенатор.

Помимо этого, Мерфи обвинил президента США в систематической лжи и выразил сомнения в подлинности условий перемирия, которые Вашингтон и Тегеран представляют по-разному, передает телеканал.

