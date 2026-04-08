Стало известно, почему Трамп принял требования Ирана

Президент США Дональд Трамп принял большинство требований Ирана под давлением американского общества, которое стало «невыносимым» на фоне роста цен на бензин в стране. Как сообщает «Известия», об этом заявил американский политолог и журналист Гарланд Никсон.

По словам Никсона, Трамп понял, что не сможет заставить иранские власти открыть Ормузский пролив. Он либо недооценил возможности Ирана, либо переоценил американскую армию. Политолог заметил, что военная операция изначально не пользовалась широкой поддержкой общества, а Тегеран показал свою мощь.

«Он продемонстрировал, что является военной державой мирового уровня с передовыми технологиями. И, что не менее важно, он ясно дал понять, что контролирует Ормузский пролив — один из важнейших узких мест мировой торговли», — заявил Никсон.

Политолог предположил, что в будущем может наступить момент, когда Израиль и США перестанут быть союзниками. Тогда первый рискует стать государством-изгоем.

Трамп заявил о наступлении Золотого века на Ближнем Востоке

Ранее Трамп заявил, что США заключили временное перемирие с Ираном сроком на две недели. До этого Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов. Его американский лидер назвал «работоспособной основой» для переговорного процесса.